أعلنت إدارة نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، عن تقديم عدد من التذاكر المجانية للجماهير في مباراة الاتفاق المقبلة.

تذاكر مجانية للجماهير:

وتكفلت إدارة النادي بتقديم 10 آلاف تذكرة مجانية للجماهير أفراد وعائلات؛ لحضور مباراة الاتفاق، على أن يتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية عبر بوابة رقم 3 للأفراد وبوابة رقم 1 للعوائل.

ويطمح المدير الفني الهولندي جون بروم في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز ضد الاتفاق، وتحقيق الفوز، من أجل التقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والبقاء وسط الكبار.

التعاون ضد الاتفاق:

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل سكري القصيم المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق صاحب المركز الـ15.