أَعلَنت وزارةُ التعليم التقويمَ الدراسيَّ للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، إذْ يبدأ من 1 صفر حتى 4 ذي الحجة؛ متضمنًا 39 أسبوعًا دراسيًّا؛ بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي، و56 يومًا من الإجازات المتنوِّعة.

بداية الفصل الدراسي الأول:

ويبدأ الفصلُ الدراسيُّ الأولُ يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، كما يبدأُ الفصلُ الدراسيُّ الثاني في يوم الأحد 10/ 5/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ، إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ.

10 إجازات:

ويشتمل العام الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 5 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.