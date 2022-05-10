يشهد نهائي كأس الملك بين الهلال والفيحاء غياب 10 لاعبين من صفوف الفريقين سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف.

الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في نهائي كأس الملك.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أنه يُقدم مستوى مميزًا هذا الموسم، فيما يأمل الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز في حصد البطولة لعاشر مرة.

الغيابات في نهائي كأس الملك

ويُعد الهلال الأكثر فقدًا للاعبين في نهائي كأس الملك، حيث يغيب عنه 7 لاعبين، وهم؛ البيروفي أندريه كاريلو بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته مع المنتخب، الكولومبي غوستافو كويلار لمعاناته من إصابة في عضلة الساق.

وأُصيب متعب المفرج في عضلة الساق أيضًا خلال مواجهة ضمك، فيما تعرض صالح الشهري لإصابة بقطع في وتر القدم، ويغيب عبدالإله المالكي المصاب بقطع في الرباط الصليبي ويخوض مرحلة التأهيل حاليًا.

ويغيب ياسر الشهراني عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نهائي كأس الملك للإصابة، وتؤكد تقارير صحافية أنه سيغيب لتراكم البطاقات الصفراء، بجانب محمد كنو الموقوف من قبل غرفة فض المنازعات.

على الجانب الآخر، يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 3 لاعبين في نهائي كأس الملك، مالك العبدالمنعم ومخير الرشيدي، حيث تعرضا لإصابة في الرباط الصليبي، فيما أصيب صامويل أوسو بتمزق في عضلات البطن.