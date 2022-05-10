أصبح 10 لاعبين بدون وكيل أعمال وباتوا يبحثون عن البديل، بعد وفاة الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين الشهير أمس السبت.

مينو رايولا يفارق الحياة عند سن الـ55

وكان رايولا فارق الحياة عن عمر ناهز الـ55 بعد صراع مع المرض، حيث أعلنت عائلة وكيل أعمال اللاعبين الشهير وفاته أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأصبح كل من ” النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي، الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، ماتياس دي ليخت لاعب منتخب هولندا وفريق يوفنتوس الإيطالي، ماركو فيراتي لاعب منتخب إيطاليا وباريس سان جيرمان، الهولندي ستيفان دي فريج لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، الإيطالي مويس كين لاعب إيفرتون الإنجليزي، المكسيكي هيرفينج لوزانو لاعب نابولي الإيطالي، ريان جرافنبرخ لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي”.

وقضى الراحل رايولا فترة طويلة من طفولته وشبابه في هولندا، حيث انتقل مع والديه، بعد أن عاش لفترة في مدينة ساليرنو الإيطالية، ولعب كرة القدم لفترة قصيرة في أحد الأندية الهولندية لكنه لم يكن موفقًا فيها، ليترك اللعب في سن الـ18 ويعمل بعدها كمدرب لفرق الشباب.

أبرز الصفقات التي أبرمها مينو رايولا

وعمل مينو رايولا نادلًا في مطعم بـ هولندا ثم عمل في إحدى الشركات الرياضية، وساهم في إتمام أبرز الصفقات الكبرى مثل صفقة انتقال الأسطورة الهولندية دينيس بيرغكامب، من أياكس أمستردام الهولندي إلى إنتر ميلان الإيطالي في 1993.

كما ساهم في انتقال أسطورة منتخب التشيك بافيل نيدفيد، من سبارتا براغ التشيكي إلى لاتسيو الإيطالي في 1996.