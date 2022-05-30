حذرت أمانة العاصمة المقدسة من أن عدم الالتزام بتسوير الأراضي الفضاء بعد تاريخ 2022/7/1 يعرض المخالف لغرامة 100 ريال عن كل متر طولي، وتتكرر حال عدم التسوير.

تثبيت اللوحات الإرشادية

وأعلنت الأمانة من خلال بلدياتها الفرعية متابعة تثبيت اللوحات الإرشادية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي التابع لها، حيث قامت بلدية العزيزية بوضع اللوحات على الأراضي الفضاء على الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف حث ملاكها على تسويرها قبل انتهاء المهلة.

المدن المستهدفة في المرحلة الأولى

يذكر أن المدن المستهدفة في المرحلة الأولى من تطبيق القرار تشمل، مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والدمام وجدة.