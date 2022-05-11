تنفذ أمانة منطقة الرياض برنامجًا تثقيفيًّا صحيًّا بـ11 لغة تستهدف المشرفين والعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة بالعاصمة، وذلك في إطار جهودها لتوفير بيئة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

البرنامج الصحي التثقيفي:

وأوضحت الأمانة أن البرنامج الصحي التثقيفي ينفذه نخبة من المدربين المتخصصين من خلال دورات تدريبية إلزامية مكثفة للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة يقدمون فيها معلومات علمية وخبرات سلوكية صحيحة، من خلال لغات متعددة من بينها العربية والإنجليزية والأردية والتركية والإندونيسية؛ وذلك بهدف تعزيز الممارسة الصحية السليمة.

مساران للبرنامج:

وأضافت أن البرنامج ينفذ على مسارين أولهما مخصص للمشرفين والعاملين في منشآت الغذاء، ويستغرق ثلاثة أيام بمعدل 7 ساعات، والثاني للفئات ذاتها في منشآت الصحة العامة، ويخصص لمحلات الحلاقة ومغاسل الملابس والتزيين النسائي، ويستمر ليومين بمعدل 7 ساعات.

ويهدف التثقيف الصحي إلى تعريف العاملين بالأخطار الكامنة في بيئة العمل، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والسلوكيات الصائبة، ورفع درجة الوعي الصحي لديهم، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في أثناء العمل، إلى جانب تنمية الرقابة الصحية الذاتية لديهم، والحد من أسباب التلوث الغذائي، ومنع انتقال مسببات الأمراض، وزيادة المعرفة بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة للعمل.