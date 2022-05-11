حققت 120,147,000 عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 01 مايو حتى 07 مايو 2022م، 8,402,910,000 ريال، مقابل 15,971,636,000 ريال عن نفس الفترة السابقة.

نشرة البنك المركزي:

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4,463,000 بقيمة 650,929,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 653,000، بقيمة 123,346,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 25,000 بقيمة 4,758,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 486,000 بقيمة 117,052,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 11,065,000 بقيمة 662,258,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 5,764,000 بقيمة 439,386,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 720,000 بقيمة 146,591,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 691,000 بقيمة 298,560,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 809,000 بقيمة 55,427,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 259,000 بقيمة 258,215,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 13,833,000، بقيمة

781,540,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1,818,000، بقيمة 265,661,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 35,620,000، بقيمة 1,825,351,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 27,703,000 ، بقيمة 1,342,918,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 276,000 بقيمة 61,382,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1,274,000، بقيمة 236,763,000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 14,687,000 ، بقيمة 1,132,774,000 ريال.

على مستوى المملكة:

وعلى مستوى مناطق المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 28,405,000 بقيمة 2,215,336,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5,183,000، بقيمة 386,688,000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 5,786,000 ، بقيمة 391,891,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 2,328,000، بقيمة 140,417,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 2,361,000، بقيمة 145,739,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,003,000، بقيمة 125,831,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3,045,000 ، بقيمة 201,388,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 2,917,000 ، بقيمة 282,022,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 5,263,000 ، بقيمة 401,320,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 16,864,000 ، بقيمة 1,335,953,000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 45,991,000 بقيمة 2,776,325,000 ريال.