ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، صباح اليوم الثلاثاء، متجهة نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية في أكثر من عقد.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم يوليو بنسبة 1.51% أو بقيمة 1.84 دولار إلى 123.51 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين.

العقود الآجلة للخام الأمريكي

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 3.52% أو 4.05 دولار عند 119.12 دولار للبرميل، ومن المعلوم أنه لم تتم تسوية العقود أمس (الاثنين)، وذلك بسبب عطلة السوق الأمريكية.

يأتي ذلك مع موافقة قادة الاتحاد الأوروبي على فرض حظر جزئي على واردات الخام من روسيا، إلى جانب تخفيف الصين القيود المتعلقة بالوباء.