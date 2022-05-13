تتجه أنظار الجماهير، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب الجوهرة المشعة في جدة؛ لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين الاتحاد والهلال.

ترتيب الاتحاد والهلال قبل الكلاسيكو:

وقبل كلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الأزرق في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

أهداف الاتحاد عبر 13 لاعبًا:

وسجل العميد 58 هدفًا قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال اليوم عن طريق 13 لاعبًا، ويُعد البرازيلي رومارينيو هو هداف الفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 هدفًا، يليه المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ11 هدفًا.

وأحرز البرازيلي إيغور كورونادو برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع هارون كمارا، يليه عبدالعزيز البيشي برصيد 4 أهداف، ثم فهد المولد وأحمد حجازي بـ3 أهداف لكل منهما، وسجل عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني هدفين، وأحرز هدفًا واحدًا كل من هنريكي، زياد، مهند الشنقيطي وعمر هوساوي.

13 لاعبًا سجلوا للهلال:

على الجانب الآخر، أحرز الهلال 53 هدفًا هذا الموسم عن طريق 13 لاعبًا أيضًا، وهم؛ موسى ماريغا 12 هدفًا، بافيتيمبي غوميز 9 أهداف، بالتساوي مع إيغالو، ثم سالم الدوسري بـ6 أهداف، يليه أندريه كاريلو برصيد 4 أهداف.

ونجح 5 لاعبين من الزعيم في تسجيل هدفين قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال، وهم؛ لوسيانو فييتو، علي البليهي، الجوير، جانغ هيون سو، ماثيوس بيريرا، صالح الشهري، محمد كنو ومدالله العليان.