أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين المخزن (الخبر).

– أخصائي مبيعات (الخبر).

– مراقب المخزون (الخبر).

– منسق التنفيذ (الخبر).

– مدير التوصيل (الخبر).

– منسق مشروع (الخبر).

– مدقق داخلي (الخبر).

– مصمم جرافيك (الخبر).

– أخصائي مبيعات (جدة).

– مشرف المستودع (جدة).

– ممثل خدمات الضيوف (الرياض).

– أخصائي مبيعات (الرياض).

– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف الرقيب التجارية:

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)