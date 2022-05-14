شهد يوما الجمعة والسبت تناوب 14 شاعرًا وفنانًا على مسرح “قاف الرياض”، بإشراف أمارة منطقة الرياض، وتنظيم من أمانة المنطقة، وسط حضور غفير من محبي موروث المحاورة، وفن الإنشاد، وفرقة السامري.

وفي ساحة العروض بالدائري الشرقي، أقيمت الأمسية الأولى مساء يوم الجمعة بمشاركة الشعراء: إلهاب الوسيدي، وسعيد الشهيب، وسعيد بن زهرة، ومحمد العازمي، وخالد الخالدي، وأحمد بن مجول العنزي، وتنوعت فقرات الإنشاد مع الفنان فهد بن فصلا، ثم تحولت المواجهات من ثنائية لثلاثية.

وفي مساء يوم السبت استمتع الجمهور بالتناغم المثير بين الشعراء: حمدي السليمي، وشديد الرياحي، وسعود الزعبي، وناصر الهاجري، وتركي السواط، ونامي السلمي، والفنان عبدالله آل فروان.

يشار إلى أن الدخول لفعاليات “قاف الرياض” بالمجان لكافة شرائح الجمهور، بالإضافة لمواقف السيارات، كما يقام في الموقع سوق شعبي، وفقرات فنية متنوعة، ومسارح للطفل، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء، وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسجد، ودورات مياه.