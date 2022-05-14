يستعد 14 لاعبًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للانضمام إلى المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

10 لاعبين في المنتخب الأول:

وينضم 10 لاعبين من الهلال إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وهم؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

ويخوض الأخضر معسكرًا في مدينة اليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى التاسع من شهر يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والمواجهة الثانية ضد فنزيولا في التاسع من الشهر ذاته.

4 هلاليين إلى منتخبين:

كما يلتحق الثلاثي الهلالي سعود عبدالحميد، حمد اليامي وعبدالله رديف إلى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، فيما ينضم أندريه كاريلو إلى صفوف المنتخب البيروفي الأول لكرة القدم.

ويستعد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للمشاركة في كأس آسيا 2022 التي ستنطلق في الأول من شهر يونيو المقبل، حيث غادرت البعثة إلى أوزبكستان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).