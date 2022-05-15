كشفت تقارير إعلامية عن سعر تذكرة نهائي كأس الملك المقرر بين ناديي الهلال والفيحاء مساء الخميس المقبل.

موعد النهائي

وسيلتقي الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة في ملعب ” الجوهرة المشعة” في جدة.

الإعلامي عبدالله الحنيان ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن سعر تذاكر الدرجة العادية في نهائي الكأس سيكون 15 ريالًا فقط.

طموح الفيحاء يهدد الهلال

وفي نهائي كأس الملك، الزعيم المتأهل إلى النهائي على حساب نادي الشباب يسعى للفوز باللقب العاشر في تاريخه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أما فريق الفيحاء المتأهل للنهائي على حساب الاتحاد فيطمح إلى تحقيق المفاجأة والفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه ليكون أحدث ضيف منضم إلى سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين.