أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، أنها قدمت خلال شهر رمضان المبارك خدماتها لـ4691 أسرة، وبلغ عدد الأسر خلال إجازة عيد الفطر 1553 أسرة.

استمرار الخدمات:

وأوضح رئيس مجلس الادارة لجمعية المودة، المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية استمرت بتقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك الممتدة من تاريخ 1/ 10/ 1443هـ إلى تاريخ 6/ 10/ 1443هـ من خلال مراكز شمل لتنفيذ احكام الرؤية والزيارة ومراكز الحماية الأسرية. وأشار السمنودي أن عدد البلاغات المقدمة لمركز الحماية من العنف خلال فترة إجازة العيد 133 بلاغًا، وقدم المركز الخدمات لـ341 مستفيدًا. كما قدم مركز شمل خلال نفس الفترة 3061 خدمة لـ1420 أسرة.

وأوضح السمنودي أن عدد إجمالي الخدمات التي تم تقديمها خلال عيد الفطر بلغ 3402 خدمة، كما استمرت الجمعية في نشر المحتوى الإعلامي التوعوي من خلال منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بأهمية فترة الأعياد للأسرة ودورها في تقوية الروابط الأسرية.

برامج التدريب الأسري:

كما أوضح السمنودي أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان المبارك خدماتها من خلال برامج التدريب الأسري، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الأمسيات الرمضانية 1190 مستفيدًا. وقدمت أكاديمية الحياة لتمكين المرأة دعهما لـ430 سيدة من خلال برامج التدريب والتمكين المهني والحرفي.

كما قدم مركز شمل لتنفيذ الأحكام الرؤية والزيارة الخدمات لـ1420 مستفيدًا، وتم خدمة 231 طفلًا من خلال برنامج التهيئة والتدرج للزيارة، ووفر المركز 86 استشارة قانونية في مجال الأحوال الشخصية.

وقدمت عيادة قرة عين لاضطرابات الطفولة خدماتها لـ 26 طفلًا.

خدمات الإرشاد الأسري:

كما بلغ عدد خدمات الإرشاد الأسري 1353 استشارة عن طريق الهاتف والخدمات الإلكترونية وعن طريق المقابلة، وبلغت نسبة الإصلاح 52% من مجمل حالات برنامج الارشاد، وبلغ عدد المستفيدين من مركز العناية بالضيوف 2058 مستفيدًا.

كما أشار السمنودي إلى أن مركز الحماية قام بخدمة 924 مستفيدًا، وبلغ نسبة معالجة العنف 95%.

وفي مجال التوعية الإعلامية، أوضح السمنودي أن الجمعية قدمت خلال شهر رمضان 109 مادة إعلامية هدفت إلى تقوية الأواصر الأسرية بين أفرادها وغرس قيم مكارم الخلق النبوي في التعامل مع الأسرة.