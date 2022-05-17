أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على 17 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة خلال الأيام الماضية.

جرائم متنوعة:

وبحسب الأمن العام، تم القبض على مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية قاموا بإيواء وتشغيل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، تم ضبطهم داخل شقة سكنية، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الميانمارية قام بالعبث في جهاز الصراف الآلي، ومقيم من الجنسية السودانية نفذ حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاجات المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها.

مواد مخدرة واعتداء:

وكذلك، قبض الأمن العام على 3 مقيمين من الجنسية السورية ومواطن عثر بحوزتهم على عملة مزيفة و2300 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و189 طلقة نارية حية ومواد مخدرة، إضافة إلى 3 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يعتدون بالضرب على آخر نتيجة خلاف بينهم.

وألقي القبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية ترصدا لأحد عملاء البنوك أثناء خروجه من البنك.