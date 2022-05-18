نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 1971 زيارة تفتيشية على وكالات وموزعي ومعارض السيارات، في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوعين الماضيين لحصر أعداد السيارات الجديدة ورصد مخزوناتها، وضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع السيارات ورفع أسعارها، وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين.

بلاغات للمستهلكين:

وباشرت الوزارة خلال الأسابيع الماضية بلاغات لمستهلكين على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات، وذلك نتيجة لتأخر وكالات السيارات في تسليم السيارات للمستهلكين، ووجود قوائم كبيرة للحجوزات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع السيارات لدى الموزعين والمعارض. واتخذت التجارة 10 إجراءات عاجلة إجراءات لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء، وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات.