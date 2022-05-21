أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع الهيئة في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق استثمارات صناعية.

– فني صيانة.

– مشغل معدات.

– موظف خدمة عملاء.

– إداري حركة.

– مفتش.

– مشغل أنظمة.

– فني إشارات مرورية.

– مهندس خدمات بيئية.

– أخصائي إدارة عقود.

– مشرف صيانة معدات.

– مهندس أخصائي مرافق.

– منسق مركز الاتصال الموحد.

– محلل إدارة عقود.

– محلل تراخيص.

– محلل نظم المعلومات الجغرافية.

– منسق مراقبة مشاريع.

– منسق المنشآت المتوسطة والصغيرة.

– محلل تطوير الخدمات اللوجستية.

– أخصائي استثمارات صناعية.

– أخصائي شبكات.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بجازان:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 مايو 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يوليو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)