أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– كبير أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض).

– استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

– أخصائي اجتماعي مساعد (الرياض).

– فني ثانٍ فيزياء طبية (الرياض).

– طبيب الإحالات الطبية (الرياض).

– فيزيائي طبي رابع (الرياض).

– فيزيائي طبي ثانٍ (الرياض).

– اختصاصي سريري (الرياض).

– صيدلاني ثالث (الرياض).

– ممرض ثانٍ (الرياض).

– كبير اختصاصيي خدمات العقود (الرياض).

– أخصائي امتثال العقود (الرياض).

– كبير ممثلي التوظيف (الرياض).

– مشغل نظام البطاقات (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– فني أجهزة ثانٍ (الرياض).

– مشغل محطة ثانٍ (الرياض).

– منجد ثانٍ (الرياض).

– طبيب متخصص/ طب الأورام (المدينة المنورة).

– استشاري جهاز هضمي (المدينة المنورة).

– رئيس تمريض قسم (المدينة المنورة).

– صيدلاني سريري (المدينة المنورة).

– رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية/ الحرجة (جدة).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)