أدخل الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء البطولة الثالثة في سجل بطولاته، وذلك بعد تتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الخميس على حساب الهلال.

وحقق الفريق الفيحاوي لقب دوري الدرجة الثانية عام 2013، لقب دوري الدرجة الأولى 2017، لقب كأس الملك 2022.

وبعد التتويج بـ كأس الملك، الفريق البرتقالي سيشارك في الملحق المؤهل لدور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، كما نال 10 ملايين ريال بعد تتويجه باللقب.

الفيحاء البطل المتوج في مواجهة ضمك:

يستعد الفريق الفيحاوي لمواجهة نادي ضمك مساء الاثنين المقبل في الجولة السابعة والعشرين والمؤجلة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريق الفيحاوي كان احتفل يوم 20 مايو من عام 2021 بالصعود لـ دوري المحترفين، وبعدها بعام بالتمام والكمال يحتفل بالتتويج بلقب كأس الملك.