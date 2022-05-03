تعد أندية النصر والأهلي والاتحاد الأكثر تضررًا من إعادة جدولة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر أصبح متضررًا بسبب المستوى الفني الجيد الذي كان يقدمه وكان آخرها الفوز على الشباب بنتيجة 4-2.

قطار النصر كان بدأ بقوة في المراحل الأخيرة من الموسم ليحسم صراع المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا 2023 مع الشباب لصالحه، وقد شوهدت حالة جميع اللاعبين ممتازة، بجانب أن الحالة النفسية والذهنية بعد الفوز الكبير في أفضل حالاتها، لكن التوقف الآن والذي جاء فجأة سيقطع هذا النسق التصاعدي وقد يُعيده للصفر من جديد.

الضغط يزيد على النصر والأهلي في الدوري

أما الأهلي وفي ظل النتائج السيئة، وفقدان 5 نقاط في آخر مباراتين، سيزيد الضغوطات على اللاعبين لأنهم سيواجهون الانتقادات أينما حلوا، كما أن الراقي كان يبحث عن استمرار الدوري دون تأجيل حتى يستطيع تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل مع الباطن بالجولة الـ26.

لماذا الاتحاد المتضرر الأكبر ؟

بينما الاتحاد سيكون المتضرر الأكبر كون الأداء الفني والبدني للفريق سيهبط بسبب التوقف الطويل لـ مباريات الدوري السعودي.

الاتحاد لعب أمام الحزم في 18 مارس ثم ضد الفيحاء في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في يوم 4 إبريل ثم توقف لمدة شهر تقريبًا قبل أن يلعب ضد الفتح في السادس من مايو، والآن سيتوقف حتى الـ23 من مايو موعد مباراة الكلاسيكو أمام الهلال ثم سيخوض مباراة واحدة وبعدها توقف جديد بسبب أيام الفيفا.