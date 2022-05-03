أكد استشاري أمراض معدية دكتور علي الشهري، أن هناك علاقة وطيدة بين المرض المستجد “جدري القرود” وبين مرض الجدري القديم.

3 أنواع:

وقال الشهري خلال تصريحات إلى “الإخبارية”: إن هناك ثلاثة أسماء لمرض الجدري بصفة عامة، أولًا الجدري القديم والذي تمت السيطرة عليه طبقًا لإعلان منظمة الصحة العالمية منذ عام 1980، ثانيًا القرود وهو ما يواكبه العالم حاليًّا.

الجدري المائي:

ولفت إلى أن النوع الثالث هو الجدري المائي المعروف بـ”العنقد”، وهو نوع من الفيروس تختلف سلالته عن النوعين المذكورين سلفًا، مضيفًا أن لقاح الجدري القديم يساعد على كبح جماح ‫جدري القرود.