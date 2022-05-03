وجه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف المُعين حديثاً خلاله استقباله أمس بما يلي:

توجيهات مهمة

1- ضرورة متابعة مشاريع التنمية

2- تلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم

3- تسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

وكان الأمير خالد الفيصل قد استقبل الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف المُعين حديثاً، وهنأه بالثقة الملكية.

التهنئة بالثقة الملكية

وقد عبّر الأمير سعود بن نهار عن اعتزازه بثقة القيادة، مقدّماً شكره للأمير خالد الفيصل على توجيهاته.

وأضاف الأمير سعود بن نهار أن توجيهات الأمير خالد الفيصل وتحفيزه سيكون لها – بإذن الله – دورها في تحقيق آمال وتطلعات أهالي وزوار الطائف.

أمر ملكي

يذكر أنه صدر الأسبوع الماضي، أمر ملكي بتعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

وكان الأمير سعود بن نهار آل سعود، يشغل منصب وكيل التفعيل السياحي بالمناطق لـ”وزارة السياحة” ، وأيضا وكيل التخطيط لـ”وزارة السياحة”، ورئيس تطوير النقل في “هيئة تطوير الرياض”.