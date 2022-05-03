حدد تطبيق توكلنا خطوات التسجيل في “توكلنا خدمات”، مؤكداً على أهمية تحديث التطبيق للاستفادة من الخدمات على الوجه الأمثل.

وقال توكلنا، في تغريدة عبر “تويتر”: “تعرّف على طريقة تسجيل الدخول في توكلنا خدمات عن طريق توكلنا، ولضمان تفعيل التطبيق تأكد من تحديث تطبيق توكلنا الحالي”.

خطوات التسجيل

وتشمل خطوات التسجيل في توكلنا خدمات ما يلي:

– تسجيل الدخول في توكلنا والتأكد من تحميل تطبيق توكلنا خدمات والضغط على خيار الانتقال

– الموافقة على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية

– تم تسجيل الدخول في توكلنا خدمات

ما هو تطبيق توكلنا

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر.

ويساهم تطبيق توكلنا، في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه.

كذلك يتيح التطبيق الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎