بالرغم من التأكيدات المتتالية على استحالة رؤية هلال شوال يوم أمس السبت إلا أن 3 دول أعلنت اليوم الأحد كأول أيام عيد الفطر المبارك.

وبحسب المركز الدولي للفلك فقد أعلنت كل من أفغانستان والنيجر ومالي يوم أمس ثبوت رؤية شهر شوال واعتبار اليوم أول أيام العيد.

21 دولة تحتفل غدًا بالعيد

يذكر أنه حتى اليوم هناك 21 دولة أعلنت بشكل رسمي يوم أمس عدم ثبوت رؤية هلال شوال بالتالي أصبح اليوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك وغدًا الاثنين أول أيام العيد.

1 . الإمارات

2 . البحرين

3 . الجزائر

4 . السودان

5 . الصومال

6 . العراق

7 . الكويت

8 . المملكة العربية السعودية

9 . اليمن

10 . إندونيسيا

11 . تركيا

12 . تونس

13 . سوريا

14 . فلسطين

15 . قطر

16 . لبنان

17 . ليبيا

18 . ماليزيا

19 . مصر

20 . موريتانيا

21 . نيجيريا

أول أيام عيد الفطر في السعودية

وكانت دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا أمس السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 30 / 4 / 2022 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1443هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (156/ هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1443هـ أن يوم السبت 1 / 9 / 1443هـ الموافق 2 / 4 / 2022م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، فقد تقرر: أن اليوم الأحد 30 / 9 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى – الموافق 1 / 5 / 2022م، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وأن يوم الاثنين 1 / 10 / 1443هـ – حسب تقويم أم القرى- الموافق 2 / 5 / 2022م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ.