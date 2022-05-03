تعرض الحكم فيصل البلوي حكم مباراة النصر والأهلي لانتقادات؛ بسبب عدم حمايته للاعبي الأهلي من عنف لاعبي النصر خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

سمير عثمان : – د 43 لا توجد ركلة جزاء للأهلي

– د 46 و د 78 لا توجد ركلات جزاء للنصر

– د 71 كان يجب إنذار عبدالإله العمري بالبطاقة الصفراء محمد فودة : يجب طرد عبدالإله العمري الدقيقة 71#النصر_الأهلي

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⁧#شاهد pic.twitter.com/HLraVr4NnP — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 28, 2022

وكان الخبير التحكيمي فهد المرداسي قال عن الحالات التحكيمية في المباراة: “الأهلي لم يستحق احتساب ركلة جزاء لصالحه عند الدقيقة 43، مؤكدًا عدم وجود مخالفة على لاعب النصر”.

إثارة الجدل حول ركلات جزاء لم تُحتسب

وتابع المرداسي: “فريق النصر لم يستحق كذلك احتساب ركلتي جزاء لصالحه في لعبتين شهدتهما المباراة عند الدقيقتين 47 و86”.

وفي سياق آخر، قال الخبير التحكيمي محمد فودة: كان يجب طرد عبدالإله العمري لاعب النصر في الدقيقة الـ71، كما قال الحكم المصري السابق سمير محمود عثمان: “لا يوجد وجود ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 43، كما أشار إلى عدم وجود ركلتي جزاء للنصر عند الدقيقتين 46 و78”.

جدير بالذكر، أن النصر، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، برصيد 55 نقطة، قبل جولتين من النهاية.