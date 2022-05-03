أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه إذا تم دفع رسوم جمركية على المركبة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي فلا يتم دفعها مرة أخرى عند استيرادها للمملكة، وفق عدد من الاشتراطات.

3 شروط:

ولفتت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الشروط منها، ألا يكون مضى على دخول المركبة للمنفذ الخليجي الأول أكثر من 24 شهرًا، وكذلك توفير المستندات التي تثبت دفع الرسوم الجمركية في المنفذ الخليجي الأول.

تقييم المركبة:

وضمن الشروط كذلك، موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقييم المركبة من المنفذ الأول، وفي حال تعذر ذلك يتم إعادة التقييم ويستوفى فرق الرسوم الجمركية.