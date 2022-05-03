كشف النادي الأهلي عن طريقة الحصول على تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره أبها المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحصول على تذاكر مباراة الأهلي وأبها

ولفت النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أنه سيتم توزيع 27 ألفًا و500 تذكرة في مباراة الراقي ضد أبها عبر 3 منافذ، وهي؛ متجر “إكس تيب” بالأندلس مول.

وسيتم توزيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم في متجر النادي الأهلي بشارع التحلية، بالإضافة إلى شباك التذاكر بمقر النادي بوابة رقم 4.

الراقي يُلاقي أبها في الدوري

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الراقي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.