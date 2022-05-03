لا تزال قضية توقيع محمد كنو عقد لناديي الهلال والنصر في آنٍ واحد، تثير ترقب واهتمام الجمهور السعودي لمعرفة من المخالف الذي سيعاقب.

الـ3 عقوبات المرشحة لإنهاء قضية محمد كنو:

وكشف الإعلامي عناد الرشيد عبر حسابه في “تويتر” عن 3 عقوبات تُنهي القضية التي أثارت الجدل مؤخًرًا بالوسط الرياضي السعودي حيث قال: “لجنة الاحتراف ووفقًا للوائحها، رشحت 3 عقوبات بشأن قضية كنو وهم إيقاف اللاعب 6 أشهر، إيقاف الهلال فترتي تسجيل، كذلك يتحمل اللاعب قيمة الشرط الجزائي التي تصل قيمته لـ 27 مليون ريال”.

رد نصراوي قوي:

ورد أحمد الغامدي، المدير التنفيذي بنادي النصر، ردًّا ناريًّا أثار الجدل في تصريح إعلامي له قائلًا: “قضية كنو ؟ لا تستحق التأخير في إصدار القرار ولكنها تستحق الشجاعة والجرأة”.

وكانت القضية تم تحويلها من لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى غرفة فض المنازعات.

وكان نجم الهلال أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.