أكدت النيابة العامة أنه يُحظر تمكين المتسلل من التسلل إلى المملكة بأي شكلٍ من الأشكال أو ممارسة العمل في أرجائها، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمقتضية للمُساءلة الجزائية المشددة.

3 عقوبات:

ولفتت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويترـ إلى أنه يعاقب كل من شغل أي متسلل للمملكة بغرامة تصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 عامًا، إضافة إلى مصادرة الوسيلة المستخدمة في الجريمة ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدام لهذا الغرض فقط.

وتابعت أنه في حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.