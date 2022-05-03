كشف مقدم فقرة تقويم على قناة العربية الدكتور خالد الزعاق عن علامات فلكية يشهدها شهر شوال من كل عام.

وقال الزعاق خلال حلقة اليوم من البرنامج إن شوال هو الشهر العاشر من السنة الهجرية مشيرًا إلى أنه يشهد علامات فكلية مميزة.

علامات شهر شوال

ومن بين العلامات التي تحدث في شوال قال الزعاق : يشهد أول شوال مرحلة قران حادي التي قال فيها الأولون : “قران حادي على الماء منادي” وهكذا كان يطلق العرب القدماء على هذه الأيام عندما تقع الثريا بجانب القمر في أول يوم من شوال.

وأضاف أنه في نصف الشهر ينعدم الظل على اليمن وجنوب المملكة وفي آخره تتعامد الشمس فوق الكعبة وهو بداية تحديد القبلة على مستوى العالم.