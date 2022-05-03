تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي كأس الملك، المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم الخميس المقبل.

الهلال والفيحاء يسعيان لحصد اللقب

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المباراة النهائية، بهدف مواصلة التألق مع مدربه الأرجنتيني رامون دياز، وتعويض الخسارة أمام الفيحاء في الدوري بالتتويج باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُمني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش النفس بمواصلة الظهور بشكل جيد هذا الموسم، وتكليل مجهوده بحصد لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

أبطال كأس الملك في المشاركة الأولى

ونجحت 3 فرق فقط في التتويج بلقب كأس الملك خلال ظهورها الأول، ما يحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لتحقيق الإنجاز ذاته، فيما فشلت 7 أندية أخرى في الفوز بالبطولة في مشاركتها للمرة الأولى.

وتوج الوحدة بلقب كأس الملك بعد الفوز على الاتحاد في عام 1957، وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على فرسان مكة، لحصد البطولة عام 1961، وفي العام التالي نال الأهلي اللقب بعد تفوقه على الرياض.

ولم ينجح كل من؛ الاتحاد، الرياض، الاتفاق، النصر، الشباب، التعاون والفيصلي في التتويج باللقب خلال الظهور الأول في المباراة النهائية.