اشتعلت المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال.

منافسة قوية في آخر 3 جولات

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفرق المرشحة للقب، وعلق قائلًا: “3 فرق داخل دائرة المنافسة.. من البطل الذي سيبقى حتى النهاية؟”.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المرشح الأقوى حظًا لحصد اللقب هذا الموسم، حيث يملك 61 نقطة، وأمام 3 مباريات ضد الطائي، الاتفاق والباطن، وفي حالة الفوز سيصل إلى 70 نقطة.

ويأتي الهلال في المركز الثاني، حيث يملك 58 نقطة، وسيواجه أبها، الفيصلي والفتح، وسيكون أعلى معدل نقطي يصل إليه 67 نقطة، ثم النصر برصيد 54 نقطة، وسيلعب مع الأهلي، الحزم والفتح، ويمكنه الوصول لـ63 نقطة.

ترتيب الدوري قبل الجولة الـ28

على الجانب الآخر، تنطلق الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غدٍ الجمعة، بمواجهتين وسط منافسة على اللقب والهروب من الهبوط، ويمكن الاطلاع على الترتيب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).