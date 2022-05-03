تنتظر إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قرار النجم كيليان مبابي بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

سان جيرمان يجهز البدلاء:

ويستهدف باريس سان جيرمان استمرار مبابي لفترة أطول، إلا أنهم يعلمون صعوبة ذلك في ظل رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه.

ولفت موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، إلى أن مسؤولي سان جيرمان اجتمعوا مع وكيل اللاعبين، خورخي مينديز، من أجل الاتفاق على اللاعبين الذين يعتزم ضمهم في حالة رحيل مبابي عن الفريق في الصيف.

وأضاف: “باريس حدد 3 لاعبين لتدعيم صفوفه حال رحيل كيليان، وهم داروين نونيز مهاجم بنفيكا “120 مليون يورو”، جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد “70 مليون يورو”، وبول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، الذي ينتهي تعاقده هذا الصيف”.

جدل بشأن مستقبل مبابي:

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي منذ صيف عام 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو، وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

ويُخيم الغموض على مصيره، حيث تؤكد تقارير أن اللاعب سوف يرحل عن باريس سان جيرمان، فيما صرح رئيس النادي، ناصر الخليفة مؤخرًا استمرار كيليان، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).