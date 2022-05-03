يبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن بيع 3 لاعبين في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، والتركيز على تدعيم الفريق بالصفقات المفيدة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل.

لماذا يغادر الثلاثي النصر ؟

اللاعبون الأقرب للرحيل هم ” الأرجنتيني بيتي مارتينيز، الكاميروني فينسينت أبو بكر، الأوروجوياني جوناثان رودريغيز” بحسب تقارير صحفية.

فينسينت أبو بكر سيغادر مع وجود عرض من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه، حيث يرغب في المغادرة لأسباب عائلية، بينما تراجع مستوى جوناثان رودريغيز وعدم قدرته على تقديم ما تطمح إليه جماهير العالمي، جعلت إدارة العالمي تفكر في بيعه.

إصابة بيتي مارتينيز التي استمرت لعدة أشهر، جعلت إدارة النصر أيضًا تفكر في بيعه، خاصة أنه لم ينجح في الوصول لمستوى جيد مع أصفر العاصمة.

وكشفت صحيفة Elfutbolero المكسيكية أن الأوروجوياني جوناثان رودريغيز اتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف العالمي بسبب عدم تأقلمه على طريقة اللعب في النادي.

مهاجم النصر لم يجد نفسه مع الفريق

وشددت على أن جوناثان لم يجد نفسه في المملكة العربية السعودية مع أصفر العاصمة، مكتفيًا بتسجيل هدف وحيد في ست مباريات، دون أن يقدم أي تمريرة حاسمة.