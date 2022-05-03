تُستكمل منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الجمعة، بـ3 مباريات، أبرزها كلاسيكو النصر والشباب.

الفتح يلاقي الاتحاد وأبها مع الفيصلي

وتنطلق مباريات الغد عند الساعة 6:50 مساء بمواجهة الفتح ضد الاتحاد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويطمح العميد لخطف الثلاث نقاط وتعزيز صدارته، فيما يأمل النموذجي تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه.

وينفرد نادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويحل الفيصلي ضيفًا على أبها عند الساعة 7:10 مساء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب، فيما يطمح عنابي سدير للفوز والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة.

النصر والشباب في الدوري

وتُختتم مواجهات الغد بكلاسيكو النصر ضد الشباب عند الساعة 8:50 مساء على ملعب مرسول بارك في الرياض، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يطمح كل منهما لتحقيق الفوز، أملًا في تعثر الهلال وخطف الوصافة.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.