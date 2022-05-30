أعادت النيابة العامة التأكيد على سرية علاج ضحايا الإدمان، مشددة على أنه من يفشي هوية أحد المعالجين يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، أو غرامة تصل إلى 30 ألف ريال.

وكتبت في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر: “رسّخت أحكام نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية جدارة الحماية الجزائية للفرد والمجتمع تجاه آثار المخدرات، رعاية لجانب الاستصلاح والتأهيل والمعالجة”.

وأضافت: ” أوجبت الأحكام معالجة المدمنين بسرية تامة والتكتم على هوياتهم وأي معلومات تتعلق بهم”.

عقوبات ترويج وتعاطي المخدرات

يذكر أن عقوبة تعاطي المخدرات، تقدر بالسجن مدة تتراوح بين ستة أَشهر وسنتين كحد أقصى، لكل من يُضبط بحوزته مواد مخدرة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي، وفقًا لما نصت عليه المادة رقم 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتمثل عقوبة مروج المخدرات بحسب المادة رقم (37) و(38) في السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وفي حال تكرار المروج لفعل الترويج يتم تشديد العقوبة ويمكن أن تصل إلى القتل.