أحيا 37 شاعرًا وفنانًا ليالي مهرجان “قاف الرياض” منذ الثلاثاء الماضي وحتى مساء أمس السبت في ساحة العروض بالدائري الشرقي، بإشراف إمارة منطقة الرياض، وتنظيم من أمانة المنطقة، وسط حضور غفير من محبي موروث المحاورة، وفن الإنشاد، وفرقة السامري.

حضور الشعراء:

وفي الأمسية الأولى مساء يوم الثلاثاء الماضي حضر كل من ‏الشعراء: صقر سليم، إبراهيم الشيخي، شاهر العنزي، عبدالله الذيابي، سحيم السحيمي‏، عشق القحطاني، والفنان ماجد الرسلاني.

كما شهدت أمسية الأربعاء مشاركة الشعراء: سلطان الهاجري، فالح الغنامي، عبدالله الحريري، ثامر الشاماني، ‏زايد السفياني، عبدالله الغامدي، والفنان بندر بن عوير.

أما أمسية الخميس فأحياها كل من الشعراء: ‏ملفي المورقي، فلاح القرقاح، حمود السمي، عبدالله العلاوة، سلطان الجلاوي، ‏سعيد الفهري، والفنان غريب آل مخلص.

وفي فعاليات أمسية الجمعة حضر الشعراء: ‏محمد بن مشيط، زيد العضيلة، محمد بن طمحي، تركي السلمي، ‏تركي العصيمي، عبدالله الأشرم، والفنانين ‏حسين آل لبيد، حمد الطويل.

واختتمت فعاليات الأسبوع من قاف الرياض مساء يوم السبت بمشاركة مجموعة من الشعراء وهم: ‏حبيب العازمي، فواز العزيزي، محمد المسعودي، وصل العطياني، زيد المري، ‏عبدالمحسن القويعي، والفنانين شبل الدواسر، ونادر الشراري.

دخول مجاني وجوائز:

يشار إلى أن الدخول لفعاليات قاف الرياض بالمجان لكافة شرائح الجمهور، بالإضافة إلى مواقف السيارات، كما يقام في الموقع سوقًا شعبيًّا، وفقرات فنية متنوعة، ومسارح للطفل، ومنطقة ألعاب يدوية وإلكترونية، وجلسات بعيدة عن الصخب على المسطحات الخضراء، وعربات الأطعمة المتنقلة، ومسجد، ودورات مياه، كما يتخلل الأمسيات جوائز سحب للجمهور على مبالغ مادية مقدمة من المنظمين للمهرجان بهدف تشجيع النشء على الحضور والاستمتاع بالموروث الوطني العريق.