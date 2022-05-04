وقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومعالي الوزير ماجد الحقيل وزيرا الرياضة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم مذكرة تفاهم بين الطرفين، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات ذات العلاقة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، عبر تمكين الوزارة من طرح فرصها الاستثمارية عن طريق بوابة “فرص”.

4 محاور رئيسية للمذكرة

وتركز توقيع المذكرة على 4 أهداف وهم ” إدراج الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل وزارة الرياضة عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص”، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين قطاع الاستثمار البلدي وقطاع الاستثمار في الوزارة بما يساهم في تحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030، رفع مستوى التنافسية على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها، رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الرياضي”.