أصيب 4 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، في حوادث طعن عشوائية في جنوب شرق النرويج، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.
وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في هجمات عشوائية في نيوميدال بجنوب شرق البلاد.
أصيب 4 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، في حوادث طعن عشوائية في جنوب شرق النرويج، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.
وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في هجمات عشوائية في نيوميدال بجنوب شرق البلاد.
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