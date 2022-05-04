أصيب 4 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، في حوادث طعن عشوائية في جنوب شرق النرويج، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في هجمات عشوائية في نيوميدال بجنوب شرق البلاد.