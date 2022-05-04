تترقب الجماهير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر مايو الجاري، في ظل المنافسة القوية على اللقب وتحسين المراكز.

مباريات مرتقبة في شهر مايو:

ويشهد شهر مايو 4 قمم حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يلعب النصر ضد الشباب، في مواجهة قوية من أجل حسم المركز الثالث، وسط طموحات بتعثر الهلال وخطف الوصافة.

وفي قمة البحث عن اللقب، يلعب الاتحاد ضد الهلال في مواجهة حاسمة بالشهر الجاري، وينتظر النادي الأهلي مواجهتين قويتين أمام النصر والشباب، في الوقت الذي يبحث فيه الراقي عن حصد أكبر عدد من النقاط، للبقاء وسط الكبار.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ60 نقطة، يليه الهلال برصيد 49 نقطة، ثم النصر بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، ثم أبها بـ32 نقطة، وحل الفتح ثامنًا برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، ثم التعاون برصيد 26 نقطة، يليه الباطن برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.