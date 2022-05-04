يبدو أن صفوف الفريق الكروي الأول في الهلال سوف تشهد تغييرات مع بداية فترة الانتقالات الصيفية، خاصة إذا لم تُعلق عقوبة حرمان النادي من التعاقد مع صفقات جديدة، على خلفية قضية محمد كنو.

وكانت جماهير أزرق العاصمة، سبق لها وأن انتقدت أداء الثنائي” البرازيلي ماثيوس بيريرا، المالي موسى ماريغا” مما جعل كلًا منهما مرشحًا للرحيل، بالإضافة لاهتمام ناديي موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني بضم النيجيري أوديون إيغالو.

سالم الدوسري مرشح لمغادرة الهلال

المنضم حديثًا للقائمة التي قد ترحل عن الفريق، هو سالم الدوسري بعدما أفادت تقارير أن اللاعب مرشح للانضمام لنادي ألميريا الإسباني.

جدير بالذكر أن الدوسري، خاض تجربة احترافية قصيرة مع فياريال، وبالتحديد في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، حيث شارك في مباراة واحدة فقط، كانت أمام العملاق الإسباني ريال مدريد، وانتهت وقتها بالتعادل الإيجابي (2-2).

وسيكون من الصعب على الهلال الموافقة على رحيل أي من نجومه إذا تم حرمانه بشكل رسمي من ضم أي صفقات جديدة خلال صيف 2022 ويناير 2023.