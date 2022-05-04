تُختتم منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم بإقامة 4 مباريات.

اللقاء الأول سيكون بين فريقي ضمك والفتح في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ” المحالة”.

موعد مباريات اليوم بـ الجولة الـ28

اللقاء الثاني سيكون بين فريقي الفيحاء والتعاون في السابعة والثلث مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

اللقاء الثالث بين فريقي الهلال وأبها في تمام التاسعة مساءً على ملعب ” الملز” في الرياض.

اللقاء الرابع بين فريقي الطائي والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

نتيجة مباراتي أمس في الجولة الـ28

وكان الفيصلي تعادل مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وتعادل النصر مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراتي أمس السبت.

الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، يليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 58 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 55 نقطة، ويلاحقه الشباب رابعًا برصيد 53 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 34 نقطة، أبها سابعًا برصيد 34 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الأهلي تاسعًا برصيد 31 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 31 نقطة، الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة والفيصلي والرائد في المركز الثاني عشر والثالث عشر برصيد 30 نقطة لكل فريق.