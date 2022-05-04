قدم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عدة نصائح يتطلب على الشخص معرفتها قبل شراء نظارة شمسية.

وأوضح المجلس، في بيان له، أن اختلاف لون العدسات والتكلفة ليس له علاقة بمدى الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وقال المجلس، إن تلك النصائح تشمل التالي:

1- اختيار النظارات الشمسية التي تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية

2- اختيار النظارة التي تحوي على ملصق حماية 100% ضد كل من أشعة UVB وUVA.

3- شراء نظارة كبيرة الحجم والإطار عند الإمكانية، كونه كلما زادت التغطية قل ضرر أشعة الشمس على العينيين.

4- العدسات المستقطبة تحتوي على فلتر يحمي العين من الوهج الناتج عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المستوية.