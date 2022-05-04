دخلت عملية فلاديمير بوتين العسكرية الخاصة في أوكرانيا يومها الـ 81، وفي حين تعددت التقارير الغربية عن خسائر روسيا من حيث الجنود والمعدات، إلا أنها تحدثت أيضًا على استحياء عن مكاسب موسكو التي حصدتها من كييف.

مكاسب فلاديمير بوتين من أوكرانيا

حصد الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، على عدة مكاسب من عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنهم ما يلي:

1- ضم خيرسون ودونباس

قال مساعد المسؤول عن الإدارة العسكرية-المدنية في خيرسون، كيريل ستريموسوف، إن السلطات التي أنشأتها موسكو في منطقة خيرسون الأوكرانية ستطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ المنطقة، مضيفًا أنه سيكون هناك طلب موجّه إلى الرئيس الروسي لضمّ المنطقة كجزء كامل من الاتحاد الروسي.

ومن جهته قال الكرملين اليوم إن الأمر يرجع لسكان منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا في تحديد ما إذا كانوا يريدون الانضمام لروسيا.

وبالأمس، قالت بلومبرغ إن خيرسون بدأت في تداول عملة الروبل ونسوا عملتهم الوطنية الهيرفينيا، مضيفة: على ما يبدو، فقد فقدت أوكرانيا خريسون مثلما فقدت القرم والدونباس.

2- منبع القمح الأوكراني

أهمية خيرسون تكمن في كونها واحدة من منابع القمح الأوكراني، وبالفعل، تداولت التقارير أن موسكو تمكنت من الاستيلاء على 20 مليون طن من القمح والذرة والحبوب الأخرى كانوا معدين للتصدير لأوروبا.

3- النمو الاقتصادي

حددت وكالة بلومبرغ منذ يومين، العملات التي صعدت بأعلى وتيرة أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام، وقد بات الروبل الروسي العملة الرائدة في العالم من حيث القوة مقابل الدولار في عام 2022.

وارتفع سعر صرف العملة الروسية منذ بداية العام الجاري بنسبة 11% أمام العملة الأمريكية، ويأتي ذلك بفضل تعزيز إجراءات السلطات الروسية لها لمواجهة العقوبات الغربية، وعلى وجه الخصوص فرض ضوابط على رأس المال وإلزام المصدرين في روسيا ببيع الجزء الأكبر من عائدات العملة الروسية.

ويتم تداول العملة الروسية اليوم عند مستوى 64.50 روبل للدولار، بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلًا للدولار.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد زادت نسبة النمو في روسيا خلال الشهور الأربعة الماضيين بنسبة 0.3%.

4- مدينة ماريوبول

بحسب وكالة رويترز، فقد أعلن فلاديمير بوتين في إبريل الماضي انتصاره في أكبر معركة في أوكرانيا، معلنًا تحرير مدينة ماريوبول الساحلية، وحصار مصنع الصلب في آزوفستال.

وفي لقاء متلفز في الكرملين، هنأ بوتين وزير دفاعه والقوات الروسية على إكمال الجهود القتالية لتحرير ماريوبول بنجاح.

ويُذكر أنه في 10 مايو الماضي قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه قلق من أن الزعيم الروسي ليس لديه مخرج الآن، وقد فسر المحللون السياسيون هذه الجملة قائلين إنها تعني أن فلاديمير بوتين يمدد فترة الحرب؛ ربما لأنه مستفيد اقتصاديًا وسياسيًا.