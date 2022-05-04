يستعد الفريق الأول كرة القدم بنادي الهلال، من أجل المواجهة المؤجلة ضد نادي الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء المقبل.

الهلال مذهل آسيويًّا:

وكان نادي الهلال قد حسم مقعده في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، منذ الجولة الرابعة في دور المجموعات، ضد نادي استقلال دوشنبه بعد فوزه بثلاثية نظيفة.

وقدم نادي الهلال مستويات جيدة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حقق الفوز المتتالي في أربع مباريات، فضلًا عن تعادل وهزيمة.

ومن المقرر أن يعود الهلال رسميًّا، إلى مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ضد نادي الفيحاء يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة .

هزائم الهلال بعد العودة الآسيوية:

وتحمل عودة نادي الهلال من البطولة القارية، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات المحلية، العديد من الذكريات السيئة لـ الزعيم على المستوى المحلي.

ومنذ عام 2003، عاد نادي الهلال من سبع مواسم من المشاركة في دوري أبطال آسيا، إلى النزال المحلي، حيث لم يتمكن الزعيم من تحقيق الفوز خلال أربع مواجهات.

وهُزم الهلال ضد نادي الأهلي في موسم 2003، ثم خسر ضد نفس الفريق في الموسم التالي بعد العودة من المسابقة القارية، فيما تلقى خسارة ضد الاتحاد في موسم 2007.

وعاد نادي الهلال بفوز على نظيره القادسية في موسم 2011، فيما خسر ضد النصر في موسم 2015، وحقق الفوز المتتالي مرتين ضد نادي هجر في عام 2016، والشباب 2021.