أكد الخبير في الفلك خالد الزعاق أنه بعد 40 يومًا تبدأ المملكة في منافسة دول العالم في درجات الحرارة الأحر اليومية.

بعد أربعين يوماً :

نبدأ ننافس العالم بالدرجات الأحر اليوميه

فدرجات الحرارة تبدأ تلامس الخمسين في الظل

pic.twitter.com/8Z68NKpg01 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) May 29, 2022

50 مئوية في الظل:

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إن درجات الحرارة في المملكة أصبحت تلامس الـ50 درجة مئوية في الظل.

الصيف الفعلي:

ولفت الزعاق إلى أن الصيف الفعلي له بداية وشدة ونهاية، وبدايته مع المربعانية وشدته موسم الجوزة والمرزم وفيها تصل من منتصف الأربعينات إلى الخمسينات، أما نهايته مع موسم السهيل، حيث تعود الحرارة سيرتها الأولى.

وتابع أن مع دخول موسم الصيف تبدأ الدول العربية في المنافسة عالميًّا بدرجات الحرارة.