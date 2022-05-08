قرر مجلس المديرين بشركة مطارات جدة اليوم السبت الموافق 7 / 5 / 2022م في اجتماعٍ استثنائيٍ ناقش خلاله التحديات التي واجهها مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال الأيام الماضية والحلول اللازمة، تكليف الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة رئيساً تنفيذياً لشركة مطارات جدة اعتباراً من تاريخه.

ولدى الأستاذ أيمن أبو عباة خبرات متعددة تمتد لأكثر من 28 عاماً تقلد خلالها عدداً من المناصب القيادية كان آخرها نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل بشركة مطارات الرياض.

وكان مطار جدة قد شهد الأيام الماضية تكدس للمسافرين وتأخير في الرحلات.