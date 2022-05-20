عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. واطلّع المجلس خلال اجتماعه على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي، وتضمن العرض أهم التطورات في الاقتصاد الوطني والاقتصاد الدولي، والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.

أداء الميزانية العامة للدولة

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م).

كما استعرض العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، وقد اشتمل العرض على نظرة حيال مؤشرات الأداء، وحالة مبادرات الأجهزة العامة، ونتائج قياس موسم العمرة خلال شهر رمضان (1443هـ)، وأبرز التوصيات.

التحول في قطاع إدارة النفايات

وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لإدارة النفايات عن التحول في قطاع إدارة النفايات نحو تبني الاقتصاد الدائري، والتقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.