صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :

الرقم : أ / 594

التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ، ورقم ( أ / 587 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.

ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود