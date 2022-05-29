صدر اليوم أمر ملكي كريم فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 594
التاريخ: 28 / 10 / 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ، ورقم ( أ / 587 ) بتاريخ 28 / 10 / 1443هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ / عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 146 ) بتاريخ 1 / 3 / 1442هـ.
ثانياً : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا .
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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