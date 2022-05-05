حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تواجد خمسة أشياء داخل السيارة عند ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لأن جميعها قد تنفجر وتتسبب في كارثة محتملة.

#لسلامتكم

في ظل الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة تأكد من خلو المركبة من الآتي : pic.twitter.com/6e5PQUUTLq

— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 16, 2022

أشياء قد تنفجر في سيارتك

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن الأشياء التي في حالة تواجدها في السيارة قد تنفجر بسبب درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، والتي تتمثل في التالي.

1- عبوات الغاز

2- ولاعة السجائر

3- الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف المحمول

4- عبوة العطر المضغوطة

5- عبوة سائل معقم اليدين

وأوضحت أن كل هذه الأشياء قد تنفجر باستثناء المعقمات التي قد تسبب إشعال النار في أجزاء السيارة.

ارتفاع درجات الحرارة

يتزامن تحذير الدفاع المدني مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهده جدة خلال الساعات الماضية، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مسجلة 48.3 درجة في الظل، ولم يختلف الحال كثيرًا على مستوى مكة المكرمة والتي سجلت درجات حرارة وصلت إلى 47.5 درجة خلال ساعات النهار.

في غضون ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد عدة مناطق في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، يرافقه نشاط في حركة الرياح السطحية بالإضافة إلى وجود عوالق ترابية مما قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية حتى المساء.